شحاتة أبو زيد: الرئيس السيسي سيظل الداعم الأول للقضية الليبية

أشاد النائب شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، اليوم الخميس، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، قائلا: القيادة المصرية ستظل الداعم الأول والأكبر للقضية الليبية.





وأوضح أبو زيد خلال تصريحات له، أن دعم مصر للأشقاء في ليبيا ظهر في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الليبية فى مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، الأمر الذي أدى إلى لم الشمل وإنهاء الأزمات الداخلية التي عانت منها طرابلس بشكل سلمي وبواسطة مصرية.





وتوقع عضو مجلس النواب وجود العديد من الاتفاقيات والشراكات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إشادة رئيس الحكومة الليبية الجديدة بتجربة مصر في التنمية ومكافحة الإرهاب، وتطلعه إلى تكرار هذه التجربة داخل ليبيا، الأمر الذي يؤكد نجاح تجربة القاهرة والقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.







