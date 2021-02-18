ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطب الوقائي بحقول السلام : اكتشفنا ما يقرب من 150 إصابة بكورونا حتى الآن..فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:31 م
دكتور محمد الفيتوري
دكتور محمد الفيتوري مدير القطاع الطبي بحقول السلام
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور محمد الفيتوري مدير القطاع الطبي بحقول السلام أنه استقبلنا حتى شهر سبتمبر 2020 ما يقرب من 136 حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدا أن هناك 6 حالات تم عمل مسحات لهم في مديريات مطروح وكانت ايجابية والبعض منها كان حالات خفيفة.

وأضاف الفيتوري خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد انه حتى الآن تم إستقبال ما يقرب من 150 حالة كان منها 3 حالات سلبية.

وتابع مدير القطاع الطبي بحقول السلام  أنه يتم عمل حالات تقصي وبائي ويتم عمل فحوصات لجميع المخالطين للحالات مؤكدا أن هذا الفحص يتم لجميع العاملين.

وأشار الفيتوري إلى أن العزل الذي يتم في حدود 20 حالة مؤكدا أن الإقامة تكون في غرف مفردة في نفس مكان اقامة العامل أو وجود اماكن مخصصة للعزل.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سلوكه تحت تأثير الكحول.. مسافر على متن طائرة يواجه عقوبة السجن عامين

أناقة وجرأة.. إطلالات جذابة لـ درة برفقة زوجها

تصميم مصفح لنسخة العملاق البافاري.. بي ام دابليو X7