الطب الوقائي بحقول السلام : اكتشفنا ما يقرب من 150 إصابة بكورونا حتى الآن..فيديو





وأضاف الفيتوري خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد انه حتى الآن تم إستقبال ما يقرب من 150 حالة كان منها 3 حالات سلبية.





وتابع مدير القطاع الطبي بحقول السلام أنه يتم عمل حالات تقصي وبائي ويتم عمل فحوصات لجميع المخالطين للحالات مؤكدا أن هذا الفحص يتم لجميع العاملين.





وأشار الفيتوري إلى أن العزل الذي يتم في حدود 20 حالة مؤكدا أن الإقامة تكون في غرف مفردة في نفس مكان اقامة العامل أو وجود اماكن مخصصة للعزل.

أكد دكتور محمد الفيتوري مدير القطاع الطبي بحقول السلام أنه استقبلنا حتى شهر سبتمبر 2020 ما يقرب من 136 حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدا أن هناك 6 حالات تم عمل مسحات لهم في مديريات مطروح وكانت ايجابية والبعض منها كان حالات خفيفة.