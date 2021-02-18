محمد صابر عرب : الإخوان حاولوا طمس الثقافة

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إنه كان هناك محاولة لطمس الثقافة في عهد الإخوان، وكان هناك تجاهل واضح من قبل الإخوان لدعم وزارة الثقافة.





وأضاف الدكتور محمد صابر عرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه ضمن المرات التي تقدم فيها باستقالته من منصبه خلال حكم الإخوان فوجئ بالدكتور طارق توفيق وزير الإسكان، جاءه الى منزله، وطلب منه أن يعاود عمله في الوزارة، ووعده هشام قنديل رئيس الحكومة بحل مشاكل الوزارة، ولكن لم يتحقق أي شيء.





وأشار إلى أن الإخوان لم يكن لديهم رؤية واضحة لإدارة البلد إطلاقا خلال فترة رئاستهم للحكم.