إبراهيم عيسى: عمرو أديب الإعلامي الأول في الوطن العربي والشماتة فيه انحطاط أخلاقي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تعقيب بعض المواطنين على حادث الإعلامي عمرو أديب أندمجت بالشماتة وابرزت واقعًا إنسانيًا مزريًا وأظهرت فقط الإنحطاط الأخلاقي .





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن عدم تفضيل بعض آراء عمرو اديب شئ يجب أن نبعده عن هذا الوضع الإنساني الحالي، مؤكدًا أن البعض استخدم الأسلوب الأدنى في التعبير عن الحادثة.





وأشار إلى أنه الإعلامي الأول في الوطن العربي من حيث الشهرة والأهمية والأغلى أجرًا، ويمتلك شو إعلاميا لا يمتلكه أحد، مؤكدًا أنه يجب على المصريين الإعتزاز والافتخار به، إذ أنه الإعلامي العربي الأول ويتصدر المشهد دائمًا.



