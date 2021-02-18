مدير الخدمات بحقول السلام: الفيلا المخصصة لحالات عزل كورونا يمكنها استقبال 19 حالة بوقت واحد.. فيديو





وأضاف زينة خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه يتم توفير ما يحتاجه المريض من علاج وطعام وأدوات يستخدمها وتكون مخصصه له فقط.





وتابع مدير الخدمات بحقول السلام أن الفيلا مستعدة لاستقبال 19 مريض بكورونا في وقت واحد والآن لا يوجد أي شخص في العزل.





أكد جريج ماكدانيال المدير العام لشركة خالدة للبترول أنه بشكل واضح وبالنظر إلى وباء كورونا لقد قام المسئولين بخطة عمل شاملة من أهم أهدافها الحماية والتأكد من الأمان لكل موظفينا.

وأضاف ماكدانيال اتخذنا قرار بتوفير مساحات لعمل الموظفين من المنازل خاصة لمن لديهم اعتبارات صحية أو من كان يعتني بأي فرد من أسرته.

قال حسن أبو زينة مدير الخدمات بحقول السلام إنه تم الإشراف بشكل كامل على الفيلا المخصصة لعزل حالات إصابة بكورونا داخل الحقول مؤكدا أنه يتم الإشراف للتأكد من توفير الأدوات اللازمة للتعامل مع المريض.