وسنينى.. أحدث أغاني عمرو مصطفى

طرح المطرب والملحن عمرو مصطفى، أغنية جديدة بعنوان "وسنينى" عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع فادى إبراهيم، ميكس وماستر جابر، جيتار باسم سعيد، قانون على شاكر، تسجيل إسلام غلاب.



