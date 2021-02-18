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فن

وسنينى.. أحدث أغاني عمرو مصطفى

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:28 م
صدى البلد
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نبيل العدوى

طرح المطرب والملحن عمرو مصطفى، أغنية جديدة بعنوان "وسنينى" عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع فادى إبراهيم، ميكس وماستر جابر، جيتار باسم سعيد، قانون على شاكر، تسجيل إسلام غلاب.


وتقول كلمات الأغنية الجديدة: "سألنى عن جرحى وعن دمعى.. سألنى ع الحزن اللى فى عيونى، وقلت من قلبى أنا وجعى.. من اللى حبيتهم وفارقونى، وسنينى سنينى.. سنينى سنينى، وسنين م العمر مش راجعين، وحنينى حنينى.. حنينى حنينى، وحنين لناس ولا حاسين.. أنا اللى باع الدنيا علشانهم.. أنا اللى وقت الشدة كفئونى.. وكان لى فى حياتى اللى كان منهم.. ونكروا فى جمايلى ونكرونى، ليه بتسألنى أنا ليه ما تسألهم.. عايشى نفى الدنيا دى من خيرى، عشت فى عمرى سنين وأنا شاريهم.. واللى اديته ادوه لناس غيرى".

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