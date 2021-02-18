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رياضة

يحيى الدرع بعد الفوز على الأهلي: الفريق البطل يظهر بعد الكبوة

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:25 م
يحيي الدرع
يحيي الدرع
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عبدالله هشام
أكد يحيي الدرع لاعب كرة اليد بنادى الزمالك أنه يرغب دائما في لعب المباراة بشكل كامل طوال الـ60 دقيقة، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض قليلا مع تعليمات المدير الفني. 

وأضاف الدرع بعد الفوز علي الأهلي: الفريق البطل يظهر بعد كبوته وبعد الخسارة أمام سبورتنج نجحنا في العودة من جديد للانتصارات والآن نحن في صدارة برفقة الأحمر. 

وأضاف: الحماس يجعلني أنسي التعب والإرهاق واركز فقط في المكسب لذلك انسي الراحة خلال المباراة.. لعبنا مباراة قوية والجمهور استمتع بكرة يد بعيدا عن النتيجة.

وحقق نادى الزمالك الفوز علي منافسه الأهلي بنتيجة 28-27  في المباراة التى اقيمت علي الصالة المغطاة لهيئة استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين.

الشوط الأول انتهي بتقدم الأهلي علي الزمالك بنتيجة 15-14.

بهذه النتيجة يتساوي الزمالك مع الأهلي في النقاط بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة لكل منهما.
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