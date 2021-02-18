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حوادث

مصرع شخص إثر إنقلابه بجرار زراعي بترعة المجابرة في سوهاج

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:52 م
جثة
جثة
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أنغام الجنايني
لقي ثلاثيني مصرعه إثر سقوطه بجراره الزراعي بإحدى ترع قرية المجابرة بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بسقوط جرار زراعي في إحدى ترع قرية المجابرة دائرة المركز، ومصرع سائقه.

وبالانتقال والفحص تبين إنقلاب جرار زراعي قيادة المدعو (حاتم. ا. ا - 35 عاما - سائق)، بترعة مجاورة للطريق، حيث اختلت عجلة القيادة في يده وسقط بها؛ ما أدى إلى وفاته.

واستطاعت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته، وتم نقلها إلى مستشفى جرجا العام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


وكان قد لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه صعقًا بالكهرباء إثر ملامسة يداه أحد الأسلاك العارية بمنزله بنجع عصر النويرات بمركز العسيرات في محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بتلقيه إشارة ط من المستشفى المركزي بوصول الطفل (أحمد م ا  م - عامين- ويقيم بنجع عصر النويرات دائرة المركز) جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (محمد ا م- 30 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية) قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية، مما نتج عنه صعقه ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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