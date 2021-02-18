ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مساعد أجيري يكشف عن عروض أوروبية لـ عبد الله جمعة

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:31 م
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد تيتو جارسيا المدرب المساعد لخافيير أجيري أثناء تدريب منتخب مصر بأن زميله السابق في الجهاز الفني هاني رمزي طلب انضمام عبدالله جمعة إلى منتخب مصر، لكن القرار النهائي كان في يد المدير الفني.

وقال جارسيا خلال تصريحاته على فضائية "الزمالك" إن: "أحد وكلاء اللاعبين في أوروبا سألني عن عبدالله جمعة من أجل ناد أوروبي، وقلت له إنه من أفضل اللاعبين.

وردًا على سبب عدم انضمام عبدالله جمعة لمنتخب مصر في عهده: "عدم اختياره في المنتخب لتفضيل أيمن أشرف في هذا التوقيت لأن أجيري صاحب الكلمة الأخيرة في النهاية.

وأشار جارسيا الى أن كثيرا من اللاعبين في الزمالك يمكنهم الاحتراف في الخارج، واللاعب المفضل بالنسبة لي هو طارق حامد، فهو لاعبي المفضل في مصر، هو شخصية مبهرة بالنسبة لي، هو الأفضل على الإطلاق بشخصيته.

واختتم: "أبو جبل لاعب مؤثر الآن ويستطيع الاحتراف، ومحمود علاء أيضًا، وكثير من اللاعبين في نادي الزمالك يمكنهم الاحتراف في أي ناد بأوروبا."

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بمباركة عصام الحضري ..عفروتو يعلن عبر صدى البلد انتقاله للدوري الإماراتي

أحمد حسن مهاجما اللجان الإلكترونية: مصطفى محمد من حقه الاحتراف في أوروبا

5 ملايين دولار.. تفاصيل عرض سانت ايتيان الفرنسي لـ مصطفى محمد مهاجم الزمالك

الروبي: ننتظر من "جارسيا" الكثير فى المونديال

وكيل اللاعبين: موسم وحيد يتبقى في عقد عبدالله جمعة مع الزمالك.. ومحمد شريف تمسك بالأهلي

تيتو جارسيا: الزمالك قادر على التتويج بالدوري هذا العام

ترشيحاتنا

مهم للنساء.. تناولي كوبًا من اليانسون على الريق وشاهدي النتيجة

ننشر التفاصيل الكاملة لنظام إجراء امتحانات الترم الأول لطلاب التعليم الفني

انهيار 200 ألف مبنى.. زلزال مدمر يهدد اسطنبول بقوة 7.5 ريختر

3 أسباب تجعل ليفربول يفكر في التعاقد مع محمد الشناوي حارس الاهلي

الإفتاء تصحح مفهوما خاطئا عن حديث النبي " تناكحوا تناسلوا "

الزمالك يوقع عقوبة على شيكابالا بعد واقعة مباراة الإسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سلوكه تحت تأثير الكحول.. مسافر على متن طائرة يواجه عقوبة السجن عامين

أناقة وجرأة.. إطلالات جذابة لـ درة برفقة زوجها

تصميم مصفح لنسخة العملاق البافاري.. بي ام دابليو X7