محافظ كفر الشيخ يكرم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية.. صور

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم، الخميس، الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، لبلوغه السن القانونية للمعاش.





وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالجهود المضنية، للشيخ أشرف النجار، خلال فترة رئاسته للمنطقة الأزهرية، وأنه كان متفانيًا في أداء عمله على الوجه الأكمل، متمنيًا له دوام التوفيق في حياته المقبلة.





وكان العاملون بالمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، قد قد أقاموا حفلًا لتكريم الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وسط أجواء سادتها المشاعر الطيبة، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة خلال مسيرته العلمية بالأزهر الشريف ورفعة شأن العملية التعليمية بأزهر كفر الشيخ.





وقدموا له عظيم الشكر والتقدير؛ لحسن تعاونه وقيادته الحميدة الرشيدة، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية بجانب فضيلته، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في باقي حياته العملية.