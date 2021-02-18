قالوا لـ صدى البلد| ريهام سعيد في المحكمة بسبب ريم البارودي.. وتطورات الحالة الصحية لـ دارين حداد

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.









علم صدى البلد من مصادر خاصة أن الإعلامية ريهام سعيد توجهت اليوم إلى محكمة مصر للإدلاء بأقوالها في المحضر المقدم ضد ريم مجدي مدحت البارودي الشهيرة بـ ريم البارودي.





وتتهم ريهام سعيد ريم البارودي بالسب والقذف، على خلفية التراشق الذي حدث بينهما منذ أشهر.





كانت ريم البارودي قد رفضت ريم البارودي التعليق على الأمر خلال ندوة أقيمت بموقع صدى البلد مؤخرا، مشيرة إلى أنها توقفت عن اتخاذ ردود أفعال تجاه الآخرين وأصبحت أكثر هدوءًا.





وأكدت ريم البارودي، أنه من الصعب أن يتحول الصديق إلى العدو، مضيفة: "من البداية مكنش صديق بدل تحول لعدو فجأة".





كما رفضت ريم البارودي تصنيفها بالفنانة المثيرة للجدل، مشيرة إلى أن تاريخها الفني منذ فترة التسعينيات لم تمر في حياتها سوى بأزمة وحيدة، مشيرة إلى أنه رقم قياسي نسبة إلى عمرها وتاريخها الفني.









عبّرت الفنانة هدير عبد الناصر، عن سعادتها البالغة بنجاح شخصيتها التي جسدتها في مسلسل "لؤلؤ".





قالت هدير، في تصريح لـ "صدى البلد": "سعيدة بتجسيد شخصية مروة في مسلسل لؤلؤ وبالنجاح الكبير الذي حققته على مستوى الشارع، والسوشيال ميديا كما أشارت هدير إلى مشاركتها في عمل درامي في رمضان المقبل 2021.





مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.













كشفت الفنانة دارين حداد عن تطورات الحالة الصحية الخاصة بها بعد اعلان اصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وطمأنت دارين جمهورها على حالتها الصحية قائلة فى تصريح لـ "صدى البلد" : اننى فى حالة صحية جدية ومستقرة وانا حاليا اقضى فترة عزلى مع الالتزام التام بالبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.





وأعلنت الفنانة التونسية دارين حداد عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت دارين حداد قائلة: " Covid-19 positive quarantining with patience ".