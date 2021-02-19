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وزير الثقافة الأسبق: لولا فض رابعة لتحولت مصر لساحة فوضى

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:03 ص
الدكتور محمد صابر
الدكتور محمد صابر عرب
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إنه عاش قصة صعبة جدا خلال فض رابعة، وأن الموقف كان أكبر من أي شخص، حيث أن مصر ينظر لها على الساحة الدولية، والإخوان يقومون بتشويه صورة الدولة المصرية بأن الناس تقتل في الشوارع لمجرد أفكار وخلافات سياسية. 

وأضاف الدكتور محمد صابر عرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه تحدث مع المشير طنطاوي والرئيس السيسي حينما كان وزير للدفاع على فض رابعة، وقال لهم: "إذا لم تفض رابعة خلال أسبوع، ستتحول جميع محافظات مصر إلى رابعة، وستصبح المسألة صعبة الفض"، وبالفعل تم تفويض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بفض رابعة، وأن يبدأ الحديث مع الإخوان بالحوار والتفاوض للخروج من ميدان رابعة والنهضة.

وأكد وزير الثقافة الأسبق، أنه المعركة كانت حربية، وكانت محطة فاصلة بأن تبقى الدولة أو تتحول إلى رابعة، منوها بأنه لولا فض رابعة لتحولت الدولة المصرية إلى ساحة للفوضى.
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