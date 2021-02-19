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تعليم

آداب القاهرة تحدد شروط الامتحان الأونلاين للطلاب الوافدين والعالقين بالخارج

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:03 ص
طلا جامعات
طلا جامعات
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مريم عزت
قامت جامعة القاهرة بوضع حلول لطلاب كلية الاداب العالقين ويريدون أداء امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021  ، وهى أداء الامتحان عبر منصة التعليم الالكترونى blackboard . 

كما قدمت كلية أداب القاهرة ، تعليمات هامة يجب على الطلاب اتباعها وجاءت كالاتى : 

- تقديم طلب رسمى إالى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للموافقة على عقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الاول على المنصة يتضمن بيانات الطالب ( الاسم - القسم - الفرقة ) . 

-  مبررات طلب الامتحان اونلاين . 

- ارسال ما يثبت إقامة الطالب فى الدولة التى يقيم بها اثناء فترة عقد الامتحانات .

- إقرار بأن الطالب بوفر كل المتطلبات اللازمة التى تشترطها الكلية لأداء الامتحان اونلاين من توفير الانترنت بصورة دائمة اثناء الامتحان و فى حالة انقطاع الانترنت سوف يحسب درجة الاسئلة التى تم حلها فقط . 


و نوهت كلية الاداب جامعة القاهرة ، انه فى حالة موافقة الكلية على طلب الطالب بـ اداء الامتحانات اونلاين على المنصة ينبغى مراعاة الاتى : 

- يخضع الطالب للامتحان فى نفس الموعد التى تم اعلانه من قبل الكلية 

- فى حالة عدم الدخول وقت الامتحان على المنصة ، يعتبر غائبا ولا يقبل أى أعذار .

- كما أن الطالب الذى سيدلى بمعلومات خاطئة سيحال للتحقيق .
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