آداب القاهرة تحدد شروط الامتحان الأونلاين للطلاب الوافدين والعالقين بالخارج

قامت جامعة القاهرة بوضع حلول لطلاب كلية الاداب العالقين ويريدون أداء امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021 ، وهى أداء الامتحان عبر منصة التعليم الالكترونى blackboard .





كما قدمت كلية أداب القاهرة ، تعليمات هامة يجب على الطلاب اتباعها وجاءت كالاتى :





- تقديم طلب رسمى إالى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للموافقة على عقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الاول على المنصة يتضمن بيانات الطالب ( الاسم - القسم - الفرقة ) .





- مبررات طلب الامتحان اونلاين .





- ارسال ما يثبت إقامة الطالب فى الدولة التى يقيم بها اثناء فترة عقد الامتحانات .





- إقرار بأن الطالب بوفر كل المتطلبات اللازمة التى تشترطها الكلية لأداء الامتحان اونلاين من توفير الانترنت بصورة دائمة اثناء الامتحان و فى حالة انقطاع الانترنت سوف يحسب درجة الاسئلة التى تم حلها فقط .









و نوهت كلية الاداب جامعة القاهرة ، انه فى حالة موافقة الكلية على طلب الطالب بـ اداء الامتحانات اونلاين على المنصة ينبغى مراعاة الاتى :





- يخضع الطالب للامتحان فى نفس الموعد التى تم اعلانه من قبل الكلية





- فى حالة عدم الدخول وقت الامتحان على المنصة ، يعتبر غائبا ولا يقبل أى أعذار .



