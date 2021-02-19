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محافظات

وزير الأوقاف يفتتح مسجد عصمت السادات بقرية ميت أبو الكوم بالمنوفية.. اليوم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:13 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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مروة فاضل
يفتتح اليوم الجمعه الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، مسجد عصمت السادات بقرية ميت ابو الكوم بمركز تلا.

ويأتي افتتاح المسجد ضمن مجموعه من الافتتاحات على مستوى الجمهورية حيث سيتم افتتاح 32 مسجد اليوم.

حيث سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد بحضور عدد من المسئولين بالمحافظة ونواب الشعب.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،شهد  مساء أمس الخميس، ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني في دورتها الرابعة والتي تحمل اسم الشيخ محمود خليل الحصري، وذلك خلال احتفالية بالمركز الثقافي ببورسعيد.وبحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتورة امل عصفور عضو مجلس النواب والاستاذ مدحت رضوان المدير الاقليمي لبنك التعمير والاسكان

وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات للإنشاد الديني، وعدد من الفقرات المتنوعة الأخرى، وتوزيع الجوائز على الفائزين.
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