وزيرة الثقافة: تأسيس أجنحة متحفية بالمسارح يساهم فى حفظ ذاكرة الأمة

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الجناح المتحفى للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسرح السلام والذى تم بالتزامن مع افتتاح ٧ اجنحة متحفية اخرى بكل من السيرك القومي ومسارح البالون ، الغد ، الطليعة ، العائم ، متروبول والقومي لثقافة الطفل، كما شهدت العرض المسرحى ابى تحت الشجرة، بحضور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعدد أبناء واسر رواد الفن الذين أهدوا بعضا من مقتنيات ذويهم للعرض بالاجنحة المتحفية بمختلف المسارح .





قالت إيناس عبد الدايم إن تاسيس اجنحة متحفية نوعية بمختلف مسارح الدولة يساهم فى صون وحفظ جزء من ذاكرة الامة الى جانب توثيق ملامح تاريخ الفن المسرحي المصري ، واضافت ان المتاحف بمختلف تخصصاتها تجسد أهمية وقيمة الفنون وتأثيراتها الإيجابية فى تنمية الوعى وبناء الشخصية ، ووجهت الدعوة لكافة فئات المجتمع لزيارة الاجنحة المتحفية للتعرف على بعض الجوانب الشخصية لمبدعى المسرح وقدمت الشكر لكل من ساهم فى تقديم المقتنيات من الفنانين او اسر الراحلين منهم.





كما اشادت وزيرة الثقافة بالعرض المسرحى ابى تحت الشجرة الذى يطرح عددا من القضايا الاجتماعية المعاصرة واضعا حلولا لها ، كما يطلق عددا من الرسائل الهامة لأفراد الاسرة للحفاظ علي تقاليد وقيم المجتمع ، وتابعت ان العرض مستمر من شهر نوفمبر الماضي بحضور جماهيري كامل العدد في جميع لياليه طبقا للاجراءات الاحترازية المتبعة مما يعكس ثقة الجمهور فيما تقدمه وزارة الثقافة من اعمال جادة ،مؤكدة ان مسرح الدولة يواصل اداء دوره فى نشر التنوير بين ابناء الوطن .





من جانبه أعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بتوثيق ذاكرة المسرح المصري من خلال الاجنحة المتحفية ، موجهًا الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير لكل ما يسهم في الحفاظ على موروثات تراث الابداع الوطنى .





يشار إلى ان الاجنحة المتحفية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يضم شاشة لعرض أبرز الاعمال التي قُدمت على خشبة المسرح مع التعريف بمديري المسرح منذ إنشاءه وحتى الآن من خلال فيلم تسجيلي إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، عرض متحفي لمستنسخات الصور التراثية لكل مسرح من العروض التي قُدمت على خشبته ، بعض الملابس التي ارتداها كبار النجوم وجسدوا بها الشخصيات في مسرحيات إنتاج ذات المسرح المقام فيه الجناح ، عدد من مقتنيات رموز الحركة المسرحية ، منفذ تسويقي لإصدارات المركز من الكتب والمجلات الفنية المتخصصة ، قاعدة بحثية للوقوف على حركة المسرح تساهم في إعداد وتقديم التوثيق المسرحي وبالتالي تعتبر تلك الأجنحة مرجعية للباحثين والدارسين والإعلاميين والمهتمين بمجال المسرح لرصد كل ما يخصه بدقة شديدة.



