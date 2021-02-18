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رياضة

بالفيديو - محمد صلاح يفشل في تحدي المصريين بالبريميرليج

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:10 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
اختبر الحساب الرسمي للبريميرليج، محمد صلاح نجم ليفربول، في أسماء اللاعبين المصريين المسجلين للأهداف في الدوري الإنجليزي.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي بشهر يناير، وذلك عن هدفه في مرمى وست هام يونايتد والذي أحرزه بعد مرتدة متقنة بين لاعبي الريدز.

وسئل صلاح عن المصريين الـ8 الذين نجحوا في تسجيل أهداف بالبريميرليج، وتذكر 5 لاعبين فقط خلال الوقت المحدد له للإجابة (11 ثانية) حيث قال:"ميدو – عمرو زكي – تريزيجيه – أحمد حجازي – وأنا".

يذكر أن الـ 8 مصريين المسجلين للأهداف بالبريميرليج هم: محمد صلاح - عمرو زكي - أحمد المحمدي - أحمد حسام ميدو - رمضان صبحي - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حجازي - حسام غالي.
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