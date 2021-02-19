مد فترة التقدم لمسابقة إعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع

وافق الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على مد فترة التقدم للاشتراك في مسابقة (إعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع)، والتي ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث، وذلك حتى 20 / 2/ 2021 .

وافق الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على مد فترة التقدم للاشتراك في مسابقة (إعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع)، والتي ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث، وذلك حتى 20 / 2/ 2021 .

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تلك المسابقة تأتي في إطار اهتمام جامعة عين شمس بتطوير مخرجات البحث العلمي بها والتسويق الجيد لها بالداخل والخارج، وإيمانًا بأن التحول الرقمي بالجامعة يمثل المحرك الرئيسي لكل مجالات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة بهدف الوصول إلى تصنيف عالمي متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الابداع والابتكار وريادة الأعمال بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بالجامعة، والتسويق لمخرجات البحث العلمي للجامعة بالداخل والخارج .

وفي سياق آخر تكرم الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع جامعة عين شمس الطلاب المتميزين في المشروع القومي لمحو الأمية في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاحد الموافق 21 فبراير بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس.





يأتى التكريم لحصول الجامعة على المركز الأول في دورة أكتوبر 2020 حيث نجحت الجامعة في محو أمية عدد ٧٦٤٤ دارس ناجح، نتاج للإجراءات الفاعلة التي وضعتها الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات بإصدار قرارات إلزام لبعض الكليات النظرية بالمشاركة في محو الأمية وإنشاء وحدات لمحو الأمية بكل كلية، الي جانب تحفيز الطلاب المتميزون بحوافز مادية وعينية.



