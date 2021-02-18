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توك شو

باكيًا على الهواء.. فنان يعتذر لـ زوجته فى عيد الحب ويؤكد: عيالى وحشوني.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:29 م
أبطال مسرحية اللوكاندة
أبطال مسرحية "اللوكاندة"
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البهي عمرو
دخل الفنان وائل العوني فى حالة بكاء على الهواء، قائلا "أنا بعتذر لـ مراتي، أم عيالي ياسين ومكة هى بتشلنى على راسها وانا اللى بعمل مشكلات على طول".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي: "انا اللى غلطان وياسين ومكة وحشونى جدًا ونفسي ترجعى ليا".

وطالبت الإعلامية منى الشاذلى من زوجة الفنان وائل بالرجوع للبيت ومسامحته، مؤكدة: "اعتذرلك على الهواء وأمام الكل وإحنا فى أسبوع عيد الحب".

خصصت الإعلامية منى الشاذلى حلقة اليوم للحديث مع أبطال مسرحية "اللوكاندة".

وقال الفنان أشرف عبد الباقى، بطل مسرحية "اللوكاندة" إن المسرحية تتحدث أن هناك شقيقين كلا منهما لديه نصف اللوكاندة، انا الشقيق الأكبر والفنان دياب الشقيق الأصغر.

وأضاف: "الفنان حمدي المرغنى ابن شقيقى المتوفى فى المسرحية، وله غرفة كونه ابن شقيقنا، ويعيش فى منتصف اللوكاندة".

ولفت إلى أنه فى المسرحية الشقيق الأكبر والبخيل، الذى يرفض دفع أى أموال فى أي شي، ويرفض إعطاء أموال لنجل شقيقه المتوفى، وهو حمدى المرغني، لكن المرغنى يحصل على الأموال من عمه الأصغر وهو دياب".

وأشار إلى أن الفنانة ويزو متزوجة من شقيقه فى المسرحية وهو دياب، ودخل حمدي المرغنى فى حالة ضحك بدون سبب مما جعل الجميع فى الأستوديو سواء من فنانى المسرحية أو من الجمهور يدخل فى حالة ضحك شديد على الهواء.

وكشف الفنان أشرف عبد الباقى أن أيطال مسرحية اللوكاندة هم :  المطرب والفنان محمد دياب، و النجم حمدي الميرغني، والفنانة ويزو بطلة مسرح مصر، والفنان الشاب إبرام سمير، والفنانة نورهان منصور، والنجم أحمد الطماني، و النجم علي حمدي، والفنان وائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.
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