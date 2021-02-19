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حوادث

نيابة ملوى تعاين موقع حريق مخزن أسطوانات بوتاجاز بقرية تنده وتنتدب المعمل الجنائي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:04 ص
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ايمن رياض
انتقل فريق من النيابه العامه بمركز ملوي جنوب المنيا لمعاينة موقع حريق نشب داخل مخزن اسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص بقرية تندة لمعرفة أسباب الحريق وطلب تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائي. 

ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق بمخزن أسطوانات بوتاجاز بقرية تندة بملوي. 

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وبالفحص تبين أن المخزن ملك "خ .ح.ت" 48 سنة "عامل" مقيم بنفس القرية وانه اثناء القيام بالتدفئة تطايرت النار  مما أدى إلى انفجار أسطوانات البوتاجاز  الامر الذي أصاب مواطني القرية بحالة من الخوف. 

وتسبب الحريق في إصابة صاحب المخزن وسيدة اخري تدعي"ص .م.ا" 54 سنة وتلفيات بالمخزن تم إخماد الحريق بمعرفة سيارات الحماية المدنية، وتحرر  محضر بالواقعة. 

ومن جانبهم قطع مسئولي الكهرباء التيار الكهربائي عن المنازل الكائنة في محيط الحريق. وقال شهود عيان من داخل القرية أن الانفجار الذي حدث مساء اليوم الخميس كان داخل مخزن غير مرخص يضم أسطوانات بوتاجاز منزلية وأنه اثر تتطاير ألسنة النيران من موقد تدفئة أمتد لـ7 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم مما أدى إلى انفجارها. 

وقال مسئول بالوحدة المحلية إنه جاري العمل علي إعادة التيار الكهربائي بالمنطقة مؤكدا أنه تم إخماد الحريق بشكل تام حيث تبين بالفحص وجود بعض التلفيات المادية. 

ومن جانبه وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بمتابعة تداعيات الحريق والوقوف على أسبابه وحصر التلفيات والخسائر. 

كان حريق هائل بقرية تندة التابعة لمركز ملوي وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده للمنازل المجاوره حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف كما تم إخلاء المنازل المجاورة من المواطنين حفاظًا على سلامتهم. 
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