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توك شو

ضربتني لأول مرة في حياتي.. سميرة سعيد تروي أحد المواقف مع والدتها

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:16 ص
المطربة سميرة سعيد
المطربة سميرة سعيد
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إسراء صبري
روت المطربة سميرة سعيد، تفاصيل وذكريات حياتها في الصغر، قائلا: "كلمت والدتي في مرة وقولتلها أني هتأخر مع صديقتي بعد حفلة ما ولكن والدتي رفضت وقالتلي حالا تبقى قدام الباب"

وأكملت "سميرة سعيد" خلال برنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، :" أول ما وصلت والدتي طردت صديقتي وبعدها مسكتني ودخلتني من شعري"، معقبة: "قعدت فترة بعدها مبكلمش والدتي لأني عمري ما أضربت".

وتابعت:"مسكتني من شعري وقالتلي لو اتأخرتي بعد كدا مفيش غناء تاني"، معقبة: والدتي شخصية دقيقة.."يعني لو اتأخرت 10 دقايق في رجوعي من المدرسة بتبقى عارفة وحاسبة".

واسترسلت: "والدتي كانت بتحاول تحميني بكل الأشكال"..
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