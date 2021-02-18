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أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر دول العالم بسبب كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:59 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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شريف سيد
حذرت منظمة الصحة العالمية، دول العالم من التراخي في إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض معدل الإصابات في العالم.


وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس وفق روسيا اليوم: "الوقت الحالي ليس ملائما للتخلي عن الحذر".


وأضافت: "من غير الممكن أن نلقي بأنفسنا مرة أخرى في موقف عودة الحالات للزيادة".


وأعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض معدل الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الماضية، وسط تفاؤل من إمكانية إيجاد مخرج من الأزمة.


ووصلت حصيلة الحالات اليومية بفيروس كورونا الثلاثاء لأدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، مع تشديد غالبية دول العالم من الإجراءات الاحترازية. 
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