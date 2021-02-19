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رياضة

بيهزر أو مبيفهمش كورة.. عبدالحميد حسن يرد على تصريح "الزمالك أفضل من الأهلي أمام بايرن ميونخ"

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:16 ص
الأهلي أمام بايرن
الأهلي أمام بايرن ميونخ
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محمد رشاد
علق عبدالحميد حسن، مهاجم النادي الأهلي سابقًا، على تصريح بشير التابعي، نجم نادي الزمالك سابقًا، الذي أكد خلاله الأخير أن الزمالك كان قادرًا على تقديم مستوى فني أفضل أمام نادي بايرن ميونخ من الأهلي بعد مواجهة البايرن والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "محدش عاقل يطلع يقول أن الزمالك قادر على الفوز أمام بايرن ميونخ واللي بيقول كدة بيهزر أو مبيفهمش كورة".

وتابع: "فرحان بهزيمة الأهلي بهدفين فقط أمام بايرن ميونخ لأنه بطل أوروبا".

وتغلب بايرن ميونخ الألماني على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما  ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لغاية 11 فبراير الجاري.

ويدين الفريق البافاري بالفضل في الفوز لنجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 17 و86.
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