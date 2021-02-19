أشرف إسماعيل: منظومة التأمين الصحي تجربة عظيمة

أشاد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمنظومة التأمين الصحى الشامل التى بدأت الدولة المصرية تطبقها فى عدد من المحافظات خلال المرحلة الأولى ومنها بورسعيد.





وأضاف إسماعيل خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" أن منظومة التأمين الصحى الشامل تجربة عظيمة تنفذها الدولة المصرية من أجل صحة المواطن المصرى.











وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضرورة أن تقوم الوحدات والمنشآت الصحية بتطوير نفسها حتى يتم اعتمادها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.











وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الالتزام بالضوابط الطبية أمر هام للغاية، ولا يمكن حتى التنازل عن 5% من هذه الضوابط لأنه إذا حدث ذلك سيوثر سلبيا على الصحة العامة للمواطن المصرى وهذا الأمر ليس هناك أى تهاون فيه .