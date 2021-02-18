ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد طلب عضو بالشيوخ.. إزالة اسم محطة رابعة واستبدالها بـ الشهيد هشام بركات

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:59 م
الشهيد هشام بركات
الشهيد هشام بركات
Advertisements
فريدة محمد
أصدر الدكتور خالد عبد العال  محافظ القاهرة، قرارا  بتغيير اللوحات الخاصة باتوبيسات النقل الجماعي وإزالة اسم محطة رابعة، واستبدالها بمحطة الشهيد هشام بركات.

جاء ذلك على خلفية الطلب الذى تقدم به النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الآحزاب والسياسيين بضرورة تغيير هذا الاسم.

وقال النائب أكمل نجاتى فى المذكرة التى وجهها إلى محافظ القاهرة إنه فى إطار حرص أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين للحفاظ على الهوية المصرية ،ونشر الوعى العام لدى المواطنين ،وما تلاحظ لدينا من خلال الزيارات الميدانية من عدم تغيير خطوط النقل الجماعى بالقاهرة للوحات الإرشادية المعلقة بها ،والتى لا تزال تحمل اسم "ميدان رابعة العدوية "،رغم قرار مجلس الوزراء الذى صدر فى جلسة 15 يوليو 2015 بتغيير الاسم إلى ميدان الشهيد المستشار هشام بركات الذى قدم حياته فداء للوطن.

وأشار نجاتى إلى أن طلبه تضمن إلى محافظ القاهرة ضرورة التوجيه لرئيس هيئة النقل العام بالقاهرة والمشرفة على وسائل النقل الجماعية "اتوبيسات ..مينى باص ..خطوط ميزة "بضرورة تغيير لوحاته الإرشادية .وهو ما وجه محافظ القاهرة  بسرعة تنفيذه.
بعد طلب عضو بالشيوخ.. إزالة اسم محطة رابعة واستبدالها بـ الشهيد هشام بركات
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

28 عضوًا بـ النواب.. تنسيقية شباب الأحزاب: هدفنا تقديم خدمة عامة للمواطن

بعد استلام كارنيهات العضوية البرلمانية.. نواب تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين : لسنا ديكور ولدينا شعور بالمسئولية بعد تمثيلنا تحت القبة

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشيد بسوق الأسماك وحديقة فريال المطورة

جسور تواصل لتبادل الخبرات.. تنسيقية شباب الأحزاب تكشف تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة

عضو بالشيوخ: إصدار عملة الأطباء رسالة لتخليد تضحياتهم

برلماني عن تكريم العاملين بالقطاع الطبي: يحمل رسالة تخليد لأطباء مصر

ترشيحاتنا

بالفيديو - محمد صلاح يفشل في تحدي المصريين بالبريميرليج

مبادرة بيع قميص فرجاني ساسي.. مدحت شلبي: لو فيه 50 مليون زمالكاوي هنلم قيمة صفقتين

بسبب كورونا.. نداء عاجل من وزير الداخلية الكويتي للمسافرين من وإلى الدولة

أناقة وجرأة.. إطلالات جذابة لـ درة برفقة زوجها

3 حالات لإخلاء الشقة المؤجرة.. تعديلات على قانون الإيجار القديم

من بينها مصر.. الكويت تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول رعايا 30 دولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد مذهلة للبصل المشوي.. الثالثة أهمها

بسبب سلوكه تحت تأثير الكحول.. مسافر على متن طائرة يواجه عقوبة السجن عامين

أناقة وجرأة.. إطلالات جذابة لـ درة برفقة زوجها