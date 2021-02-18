بعد طلب عضو بالشيوخ.. إزالة اسم محطة رابعة واستبدالها بـ الشهيد هشام بركات

أصدر الدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بتغيير اللوحات الخاصة باتوبيسات النقل الجماعي وإزالة اسم محطة رابعة، واستبدالها بمحطة الشهيد هشام بركات.





جاء ذلك على خلفية الطلب الذى تقدم به النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الآحزاب والسياسيين بضرورة تغيير هذا الاسم.





وقال النائب أكمل نجاتى فى المذكرة التى وجهها إلى محافظ القاهرة إنه فى إطار حرص أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين للحفاظ على الهوية المصرية ،ونشر الوعى العام لدى المواطنين ،وما تلاحظ لدينا من خلال الزيارات الميدانية من عدم تغيير خطوط النقل الجماعى بالقاهرة للوحات الإرشادية المعلقة بها ،والتى لا تزال تحمل اسم "ميدان رابعة العدوية "،رغم قرار مجلس الوزراء الذى صدر فى جلسة 15 يوليو 2015 بتغيير الاسم إلى ميدان الشهيد المستشار هشام بركات الذى قدم حياته فداء للوطن.





وأشار نجاتى إلى أن طلبه تضمن إلى محافظ القاهرة ضرورة التوجيه لرئيس هيئة النقل العام بالقاهرة والمشرفة على وسائل النقل الجماعية "اتوبيسات ..مينى باص ..خطوط ميزة "بضرورة تغيير لوحاته الإرشادية .وهو ما وجه محافظ القاهرة بسرعة تنفيذه.