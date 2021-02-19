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أخبار العالم

الأردن يناشد مواطنيه عدم الخروج من المنازل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:03 ص
الثلوج في الطرقات
الثلوج في الطرقات
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محمود نوفل
وجه نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم، دعوة عاجلة لجميع المواطنين بعدم  الخروج من المنازل واستخدام المركبات إلا للضرورة القصوى بسبب تشكل الثلوج في بعض مناطق المملكة.


كما ناشد في تصريحات صحفية له بحسب موقع هلا الأردني بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والاودية حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.


وأوضح كريشان أن غرف العمليات في الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات والاقاليم ستبقى مفتوحة حتى نهاية فصل الشتاء لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين.


وقال كريشان إن بعض بلديات محافظة الجنوب قامت برش كميات من الملح على الطرق التابعة باستخدام المعدات الخاصة تجنبا لتشكل الجليد على الطرق داعيا الجميع بعدم التردد في الاتصال بغرف العمليات لطلب المساعدة أو تسجيل أي ملاحظة أو شكوى.
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