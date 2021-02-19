تعيين عميدة «تجارة كفر الشيخ» عضوا بـ المجلس القومي للمرأة في الدقهلية

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قرارًا باختيار الدكتور شيرين حامد أبو وردة، أستاذ إدارة الأعمال، وعميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، عضوًا بفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية.





تخرجت الدكتورة شيرين أبو وردة في كلية التجارة جامعة الزقازيق وحصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة المنصورة في سبتمبر 2000م.





نالت أبو وردة، درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة المنصورة، في أكتوبر 2006م، عُينت في وظيفة مدرس بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، في يناير 2009م، ثم نالت درجة أستاذ مساعد في أبريل 2012م، وحصلت على درجة الأستاذية في أغسطس 2017م.





وتولت منصب مدير مركز الجودة والاعتماد بجامعة كفر الشيخ ومنسق المبادرة الدولية AHELO ومدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ ثم منصب رئيس قسم إدارة الأعمال ثم وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع والبيئة جامعة كفر الشيخ.





تعمل مراجع بالعديد من الدوريات الأجنبية المدرجة بقواعد البيانات العالمية ولها العديد من المؤلفات القيمة في إدارة الأعمال، والتسويق المستدام وريادة الأعمال وحازت على العديد من الجوائز العلمية في مجال النشر العلمي الدولي.





وصدر قرار جمهوري في فبراير 2020م بتعيينها عميدًا لكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، لتكون أول سيدة تتولي منصب عميد هذه الكلية منذ نشأتها.