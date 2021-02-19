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خبير مالي: البنك المركزي يحظر تداول العملات المشفرة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:16 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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حمزة شعيب
كشف أحمد منصور  خبير التكنولوجيا المالية،  تفاصيل حظر تداول عملات معينة إلا بعد حصولها علي ترخيص.

وقال منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"  القانون الجديد للبنك المركزي المصري حظر تداول العملات المشفرة في مصر إلا بعد الحصول على ترخيص.

وتابع منصور:" هناك أكثر من 5 آلاف و500 عملة مشفرة حول العالم، والبيتكوين أشهرها، لافتا إلى أن سعره بدأ بـ 5 سنت، ووصل حاليًا إلى 52 ألف دولار.

 وأوضح الخبير المالي أنه  تم إصدار 18.5 ألف من عملة البيتكوين الافتراضية ومن المفترض الوصول إلى 21 ألف فقط خلال السنوات المقبلة.
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