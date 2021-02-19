خبير مالي: البنك المركزي يحظر تداول العملات المشفرة

كشف أحمد منصور خبير التكنولوجيا المالية، تفاصيل حظر تداول عملات معينة إلا بعد حصولها علي ترخيص.





وقال منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" القانون الجديد للبنك المركزي المصري حظر تداول العملات المشفرة في مصر إلا بعد الحصول على ترخيص.





وتابع منصور:" هناك أكثر من 5 آلاف و500 عملة مشفرة حول العالم، والبيتكوين أشهرها، لافتا إلى أن سعره بدأ بـ 5 سنت، ووصل حاليًا إلى 52 ألف دولار.





وأوضح الخبير المالي أنه تم إصدار 18.5 ألف من عملة البيتكوين الافتراضية ومن المفترض الوصول إلى 21 ألف فقط خلال السنوات المقبلة.