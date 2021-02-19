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أخبار البلد

كيلو الفراخ بـ 20 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية، والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 19-2- 2021.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-2- 2021
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 24 و26 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 28 و30 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 20 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و8 جنيهات، وسجّل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 7 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3.50 جنيه، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيها.

وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 34 و36 جنيهًا للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجّلت 38 جنيهًا، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيهًا.

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفى 47 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيهًا، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيهًا
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