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توك شو

وليد توفيق: "امتى الكورونا تخلص هموت وأجى مصر"

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:29 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
علق  الفنان اللبنانى وليد توفيق، على تقديمه أغنية جديدة باللهجة المصرية، أنه لا يستطيع أن يحرم المصريين والوطن العربى من الغناء باللهجة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى،:  "مصر ولبنان توأم، ومصر فى دم اللبنانيين، وتجرى فى دمه"، موضحا أن هناك عددا من الأغانى سيتم طرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وليد، أن أزمة الكورونا حرمتنا من الكثير من النعم، مثل التصافح بالأيدى والأحضان.

 واختتم وليد: "امتى الكورونا تخلص هموت وآجى مصر".
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