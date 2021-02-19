نائب وزير التربية والتعليم يكشف تفاصيل امتحان الصف الثالث الإعدادى

كشف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل أمتحان الصف الثالث الاعدادى المجمع المقرر عقده يوم 7 مارس.





وقال "حجازى" خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى أم سى"، أن الامتحان امتحان تأهيلى لأمتحان أخر العام وبه نجاح ورسوب.





وأكد أنه يجب على الطالب الحصول على نسبة 50% فأكثر حتى يجتاز الامتحان.





وأوضح رضا حجازى، من حق الطالب اعادة الامتحان مره أخرى فى حالة عدم إجتيازه وحصوله على أقل من 25% في المادة.





وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أنه بالنسبة لامتحان الصف الثالث الإعدادى خلال الترم الثانى سيكون على المحتوى الذى تم دراسته فقط.