أمريكا توافق على إجراء محادثات مع إيران

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة وافقت على دعوة أوروبية بعقد مباحثات مع إيران.





وأبلغ ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، بأن الولايات المتحدة سحبت تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر.





ولفت المسئول الأمريكي إلى أن هناك الآن فرصة لأول مرة منذ سنوات لإنهاء الضغوط القصوى والعودة إلى الدبلوماسية مع إيران.



