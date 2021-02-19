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محافظات

شاهد.. كسر ماسورة مياه الصرف الصحي بالمحلة يتسبب في هبوط أرضي يرعب المواطنين.. صور

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:52 ص
صدى البلد
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احمد علي
شهدت منطقة الترعة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية مساء اليوم وقوع هبوط ارضي اتساعه "2*3" م2 اثر  إنفجار ماسورة لمياه الشرب .

كما إنتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة والمحاسب احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة إلى موقع الحادث .


وتبين بالفحص، أن سبب الهبوط الأرضى هو انفجار ماسورة مياه للشرب بقطر 2 ونصف بوصة وعلى عمق 3 أمتار وجارى أعمال الإصلاح.

ومن جانبة أصدر  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية للمحافظة من شركة مياه وشرطة المرافق وإدارة المرور وغرفة العمليات بالمحافظة بسرعة إصلاح ماسورة المياه وموافاته بتقرير بانتهاء الأعمال والدفع بعدد من سيارات شفط المياه لسرعة الشفط لعدم إعاقة حركة المرور في المنطقة. 

وعلى الفور تم الدفع بفريق من المختصين بإصلاح ماسورة المياه وشفط كافة المياه الناتجة عن الكسر وردم الهبوط الأرضى الناتج عن كسر ماسورة المياه.
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