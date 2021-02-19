طبيب يوضح أهمية الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات المصرية

قال الدكتور إسلام أبو يوسف ، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد الدولي والرقابة الصحية الاعتماد الدولى لمعايير للمستشفيات المصرية يعنى الاعتراف بها دوليا وهو أمر هام للمواطن المصرى ومقدم الخدمة الصحية إيضا.



وأوضح خلال حواره مع فضائية "أكسترا نيوز"، أن هذا الاعتماد هامة للدولة أيضا فى ظل تفعليها منظومة التأمين الصحى الشاملة.



وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد الدولي والرقابة الصحية، أن المريض كان بؤرة الاهتمام عند صياغة معايير للمستشفيات المصرية، حرصا على حصوله على خدمة صحية أمنه.



وكان الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قال ان المعايير المصرية للمستشفيات، حصلت على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.





وأكد ان الهيئة، أفردت قسم تكنولوجيا المعلومات، التي ساهمت في اتزان معايير وضوابط التقدم التكنولوجي الهائل في الرعاية الصحية.





واشار الي ان الهيئة ضمت ما يلزم علي إدارة المستشفيات ما يرفع من جاهزيتها لاي أزمة كانت بيئية او صحية، لضمان الخروج باقل ضرر من الاضرار.





وأوضح ان الهيئة قدمت النسخة العربية من معايير مستشفيات 2021، للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي بمصر والعالم العربي.





واضاف ان الهيئة ستقوم بنشر الاصدار الثاني من متطلبات تسجيل المستشفيات بدءا من مايو 2021.





واشار رئيس الهيئة،إلى ان اعتماد الهيئة وصل بنسبة نجاح 98% ، بجودة ISQUA.



