"المنصورة- المنزلة" طريق الموت يحصد الأرواح والأهالى يستغيثون

مازالت محافظة الدقهلية تعانى من مشاكل الطرق التى تحصد ارواحا وتسبب حوادث طرق لا تنتهى.





" طريق المنصورة- المنزلة" والمسمى طريق الموت بسبب تكرار الحوادث عليه ، يعد مشكلة كبرى لا تنتهى ، نداءات للمسئولين من الاهالى لحل هذه المشكلة فالطريق يبلغ طوله حوالى ٦٠ كيلومترا، لا يتعدى عرضه ٦ أمتار، وهذا الطريق له اهميته حيث يربط بين عديد من مراكز محافظة الدقهلية " المنصورة، محلة دمنه ، دكرنس ، منية النصر ميت سلسيل، الكردي، الجمالية والمنزلة " كذلك القرى التابعة لها ويخدم ما لا يقل عن ٦ ملايين مواطن، ومازال الطريق " طريقا" للموت نتيجة انه ضيق جدا ورغم اعتماد ميزانية لازدواجه منذ سنوات، إلا أنها لم تنفذ.





حيث قال محمد السيد سائق مقيم منية النصر" للاسف هذا الطريق يتسبب فى حوادث كثيره فضيق الطريق يؤدى إلى تزاحم وتقارب وتكدس السيارات، حيث يعمل عليه أكثر من خط سرفيس و تربط بين عدة مدن ومراكز بخلاف السيارات الملاكى والنقل.





فيما يقول محمود على من ابناء دكرنس «الطريق من دكرنس إلى المنزلة به العديد من المطبات والحفر ز ضيق الطريق يسبب حوادث كثيرة بسبب تزاحم السيارات عليه، وأحيانا نتيجة سرعة بعض سيارات السرفيس التى تنقل الأهالى مما يؤدى الى وقوع حوادث.



