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أخبار العالم

قرار جديد من أمريكا بشأن المصالحة مع إيران

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستخفف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك.

وأضاف المسئول الأمريكي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "الإيرانيون قالوا إنهم يريدون العودة للاتفاق النووي إذا عدنا لكن هذا لا يحصل من جانب واحد".

يأتي ذلك بعدما أبلغ ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة سحبت تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وافقت  على دعوة أوروبية بعقد مباحثات مع إيران. 

وتابع المسئول الأمريكي: " لا معلومات عن توقيت ومكان الاجتماع مع إيران لكنه لن يكون وزاريا وإنما على مستوى المبعوثين"، لافتًا إلى أن روبرت مالي سيمثل وفد الولايات المتحدة خلال الاجتماع. 


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