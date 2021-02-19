سميرة سعيد: والدتي ضربتني لأول مرة لهذا السبب ورد فعل صادم من عبد الحليم حافظ بعد سماع غنائي

روت المطربة سميرة سعيد، تفاصيل وذكريات حياتها في الصغر، قائلا: "كلمت والدتي في مرة وقولتلها أني هتأخر مع صديقتي بعد حفلة ما ولكن والدتي رفضت وقالتلي حالا تبقى قدام الباب".
وأكملت "سميرة سعيد" خلال برنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، :" أول ما وصلت والدتي طردت صديقتي وبعدها مسكتني ودخلتني من شعري"، معقبة: "قعدت فترة بعدها مبكلمش والدتي لأني عمري ما أضربت"
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سميرة سعيد: كنت بحفظ أغاني أم كلثوم بدون قصد
وتحدثت عن علاقتها بوالدها قائلة: "أكتر مشهد مش بنساه كل شوية لما والدى ييجى كان يبقى شايل حاجات كتير طبعا عشان يقدر يسد أبناءه، وكمان منساش أبدا بيتنا في حى اسمه مابيلا، والغرفة اللى كنا بنلعب فيها وكان وقتها اخويا أمل بنتخانق سوا على مريلة المدرسة".
واستطردت: "والدى طبعا كان كويس ماديا، وقادر يكفى تعليمنا وحياتنا، وكل إخواتى اتعلموا وأخدوا شهادات، وأخويا أنيس سافر بلجيكا وحضر ماجستير وتزوج من بلجيكية وعايش هناك ولديه 3 بنات".
وأوضحت سميرة سعيد، أنها فى مرحلة الطفولة كانت تتشاجر مع أختها غزل التى تكبرها بــ 3 سنوات بسبب ملابس المدرسة.
وأشارت الديفا سميرة سعيد، إلى أن كل الأسرة كانت تحب الاستماع لأغانى كوكب الشرق أم كلثوم.
وتابعت سعيد:" هحكى موقف عن أخويا ويارب ما يزعل كان بيحب فى سن 17 سنه وكان ديما ماسك مخدة فى ايده وبيسمع أغانى أم كلثوم وهو متأثر جدا.. أخويا دا سندى بعد أبويا وعملى جدا".