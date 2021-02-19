سميرة سعيد: والدتي ضربتني لأول مرة لهذا السبب ورد فعل صادم من عبد الحليم حافظ بعد سماع غنائي

روت المطربة سميرة سعيد، تفاصيل وذكريات حياتها في الصغر، قائلا: "كلمت والدتي في مرة وقولتلها أني هتأخر مع صديقتي بعد حفلة ما ولكن والدتي رفضت وقالتلي حالا تبقى قدام الباب".





وأكملت "سميرة سعيد" خلال برنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، :" أول ما وصلت والدتي طردت صديقتي وبعدها مسكتني ودخلتني من شعري"، معقبة: "قعدت فترة بعدها مبكلمش والدتي لأني عمري ما أضربت"