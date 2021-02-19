استشارى أوبئة بمنظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا تتراجع منذ 5 أشهر

قال الدكتور أمجد الخولى أستشارى الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بدأت تتراجع على مستوى العالم منذ 5 أسابيع.





وأوضح الخولى خلال مداخلة هاتفية، مع فضائية "أكسترا نيوز"، أن تراجع أعداد الاصابات بكورونا جاء نتيجة الوعى لدى سكان العالم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى بدء توزيع لقاحات فيروس كورونا وأن كانت التوزيع ليس السبب الأساسى.





وعن تحورات فيروس كورونا الخطيرة، قال أستشارى الأوبئة أن عدد الاصابات وصل 100 مليون شخص عاليما وحدث تحورين خطيرين للفيروس ،"الجنوب افريقى و جنوب انجلترا"، لذا الالتزام بالإجراءات الوقائية أمرا هام لمنع حدوث تحورات جديدة بالفيروس.





وعلق أمجد الخولى على زيادة نسبة الوفيات بفيروس كورونا فى أفريقيا أكثر من باقى دول العالم، قائلا:" الاكتشاف المبكر للفيروس يساعد على الشفاء منه وكذلك طبيعة السكان".