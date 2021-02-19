نشرة أخبار التوك شو.. الحكومة توضح حقيقة استخدام مادة مسرطنة بـ الخبز.. والأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

قدمت برامج التوك شو اليوم، الخميس، في الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض لكم أبرزها.









عرضت قناة إكسترا نيوز مقطع فيديو يوضح، إن جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة فى نشر الشائعات الكاذبة عن مصر، وجاء فى أخر شائعة، أنه يتم استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في إنتاج الخبز المدعم.





وجاء فى الفيديو أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" المسرطنة في إنتاج الخبز.





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام أي مواد مسرطنة في إنتاج الخبز، وأن مادة "برومات البوتاسيوم" غير مستخدمة نهائيًا في إنتاج الخبز البلدي، مُشددةً على أن جميع المواد المستخدمة في إنتاج جميع أنواع الخبز سليمة وآمنه تمامًا، ومطابقة لجميع مواصفات الجودة، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لمنع أي تلاعب، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات.





في سياق متصل، يتم دراسة تطبيق منظومة الخبز الجديدة، من خلال الدعم النقدي المشروط عقب انتهاء جائحة كورونا، والتي ستتم على غرار السلع التموينية من خلال كارت التموين، حيث سيتم حساب قيمة للمواطن على بطاقة التموين بدلًا من عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل على الحصة التي يحتاجها من الخبز، وما يتبقى يتم وضعه في حسابه يستطيع من خلاله شراء ما يريد من سلع تموينية، وصرفه من المنافذ التموينية، وتهدف تلك المنظومة إلى دعم ورفع كفاءة صناعة الخبز، ورفع جودته.





وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.









قالت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، إنها لم تتوقع أبدًا أن يتم القبض على والدها، وأن يكون والدها فى قبضة الجنود الأمريكيين.





وأضافت رغد صدام حسين في حوار على قناة "العربية"، أنها كانت تعتقد أن يستشهد والدها فى أثناء الدفاع عن أرضه ووطنه، مؤكدة: "كنت قلقة عليه بشكل مستمر".





كما ردت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق على سؤال حول رغبتها في تولي مناصب سياسية بالعراق في المستقبل القريب.





وقالت حول إمكانية لعبها دورا سياسيا: "كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات".





وخلال اللقاء، قالت رغد صدام حسين إن والدها "لا يحب الحروب، لكن موقع بلاده ومكانتها وثروتها أجبرته على اتخاذ قرارات الحروب كواجب أخلاقي".





واعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها اعترفت أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.





وأضافت رغد حسين: "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية"، مشيرة إلى والدها لم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القسوة والترهيب كما يشاع.





في سياق آخر، أشارت رغد صدام حسين إلى أن الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية.













قال الإعلامي تامر أمين، إنه مشجع أهلاوي، ولا يريد الحديث كثيرًا عن نادى الزمالك، أو ما يحدث فى القلعة البيضاء الآن هناك جمهور زملكاوي أدرى بما يتم ويتحدث عما يراه.





وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، خلال فيديو له قبل بداية الحلقة ومنشر على صفحة البرنامج، أنه لا يتحدث عن الزمالك بسبب الحساسية بين مشجعى الفريقين.





ولفت إلى أن ما يحدث بخصوص مزاد على تيشرت فرجانى ساسي، لاعب نادي الزمالك، من أجل توفير أموال له ومن أجل التجديد أمر صعب.





وأشار تامر أمين إلى أن "لو فرجاني مش مقدر اسم الزمالك أو مش عايز يلعب مع الزمالك من أجل الأموال فده مينفعش، وأنفعل قائلا الزمالك مش بيقف على لاعب".





وأوضح أن فرجانى عليه أن يعرف الزمالك عمره ما يقف على ساسي، أو غير ساسي، الزمالك فريق كبير، واكد أن ما يحدث فى الزمالك إذا حدث فى الأهلى سيتحدث بنفس الطريق.





كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد، عن توقعات في تحسن درجات الحرارة، موضحة أن هناك هدوء في نشاط الرياح .





وأوضحت خلال تصريحات للتلفزيون المصري، أن غدا حالة من استقرار الطقس علي معظم أنحاء الجمهورية، مع أمطار متوسطة للوجه البحري، منوهة أن الأمطار علي القاهرة بسيطة وغير مؤثرة.





وحذرت، المصريين من تكرار موجة الطقس السيئ والتي تضرب البلاد منذ يومين.





وقالت: "قد نشهد فرص سقوط أمطار منتصف الأسبوع المقبل، لكن بكمية أقل من اليومين الماضيين".





وأضافت، عن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة غدا الجمعة على القاهرة، بنسبة 30 %، منوهة بتحسن الأحوال الجوية وحالة الطقس على معظم أنحاء الجمهورية السبت.





وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء بالجمهورية اليوم الخميس













قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن القانون الزم المواطنين بتسجيل العقارات من أجل منع أي تلاعبات أو تحايل، منوها إلى أن الملكية لا تنقل إلا بالتسجيل.





واسترسل "إمام" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إن سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: حكم صحة التوقيع يعد دعوة شخصية ولا يتم تسجيلها في الشهر العقاري، منوها إلى أن القانون المعدل ساهم في تسهيل تعامل المواطن مع الشهر العقاري، عن طريق نقل حكم الصحة والنفاذ عن طريق مكتب الشهر العقاري مباشرة.





وأكمل: اللائحة التنفيذية نظمت عملية تقديم الأحكام النهائية أمام الشهر العقاري، مشددا على أن حكم صحة التوقيع لن يتم اعتباره من ضمن القانون.





وأضاف، أن عقد البيع الإبتدائي وصحة التوقيع لن يعترف بهم في أي من المؤسسات الحكومية، وفيما يخص شروط تسجيل الوحدة السكنية، أوضح يجب تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار، بالإضافة إلى حكم صحة ونفاذ نهائي يتم تقديمه للشهر العقاري وعليه يتم اشهاره وتسجيل الوحدة.









قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ، إن اليمن عليه ألا يغفل التجارب السابقة ولا يعيد نفس الخطأ، لافتأ إلى أن العالم احتفل باتفاق ستوكهولم وكان هناك زخم دولى كبير بهذا الشان .





وأضاف " مبارك " ، عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك فرصة تبوح بالأفق فى اليمن، موضحا ان اتفاق ستوكهولم كان يتضمن تأمين مدينة الحديدة وتسليم الميناء، وتعز وتبادل الأسرى ، لافتأ إلى أن الوضع فى الحدود اليمنية أسوأ بكثير سواء تنمويأ ، عسكريأ .





وأشار إلى أن النشرات الدولية تشير إلى أن أكثر من 75% من المساعدات الانسانية اليمنية تأتى عن طريق ميتاء الحديدة خاصة أن بها أكبر نسبة مجاعات ومعاناة انسانية .





وتابع أن الوضع فى الحديدة أسوأ بكثير من ذى قبل وتتفاعل اليمن مع الدعوات الاممية لإنهاء الحرب فى اليمن وعدم تكرار المشاهد السابقة والإقدام على مبادرات جديدة وتيسيرات متعددة بشأن انتشار السلم.





وأكد أن اليمن تشهد تطور عسكرى كبير من قبل ميليشيات الحوثيين والذى يرسل رسائل سلبية، قائلا: علينا أن نتعاطى مع التحديات العالمية وإيقاف الدعم الايرانى لهذه الميليشيات.





كشف الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل البروتوكول الثقافي الغامض الذي كان سيعقده الإخوان مع قطر.





وأضاف الدكتور محمد صابر عرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن محمد رفاعي الطهطاوي، أمين ديوان الرئاسة، اتصل عليه لإبلاغه بالموافقة على بروتوكول مع الدولة القطرية، بعدما وافق عليه المعزول محمد مرسي، وبالفعل جاءه أمين ديوان الرئاسة ومعه الدكتور محمد سعودي رئيس مؤسسة قطر فونديشن.





وأوضح أن البروتوكول ينص على أن وزارة الثقافة المصرية تقدم كل ما ترى مؤسسة قطر فونديشن أنه يمثل أهمية في متحفها، وأنهم سوف يقومون بتصوير مخطوطات وأوائل المصاحف، وبعض الوثائق والملفات المهمة، وتقدم وزارة الثقافة رصيد دار الكتب من الوثائق والمخطوطات والفن التشكيلي للمتاحف، مقابل أن تدعم المؤسسة القطرية الوزارة ماديا وفنيا من خلال أجهزة ومعدات حديثة.





وأكد أنه قال لهما إنه لا يملك توقيع بروتوكول مع دولة أجنبية إلا بموافقة الخارجية المصرية، رغم موافقة رئيس الجمهورية، ولابد أن يدرس المستشار القانوني ونائب رئيس مجلس الدولة البروتوكول قبل أن يتم الموافقة عليه .





































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