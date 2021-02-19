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رياضة

وكيل كارتيرون يكشف عن إمكانية عودته لـ قيادة الزمالك.. تفاصيل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:06 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي أنه وارد أن يعود إلى تدريب الزمالك.

وقال فتوح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الأسباب التي دفعت كارتيرون لرحيله زالت من نادي الزمالك.

وأشار إلى أن المدرب علاقته طيبة بالجماهير ووارد أن يعود لتدريب الفريق.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر اليوم، قبل انطلاق التدريب، استعدادا للسفر إلى السنغال يوم السبت المقبل لمواجهة فريق تونجيث في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وخضع المستشار عماد عبد العزيز رئيس  اللجنة المؤقتة لإدارة النادي لمسحة طبية خاصة وأنه سيترأس بعثة الفريق الأبيض في السنغال.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين  مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري، والتي أقيمت بينهما بالأمس باستاد القاهرة.
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