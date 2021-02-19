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مرأة

نوع من الخضار يقضي على الإنفلونزا في أسرع وقت

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
عندما بدأنا نشعر بقليل من الطقس ، نميل إلى شراء البرتقال بكميات كبيرة ، لأن الأمر كله يتعلق بفيتامين سي ، هذا صحيح ، ولكن إذا كنت في حاجة إلى المزيد من فيتامين سي ، فالبرتقال ليس الخيار الأفضل لديك.

تعزيز
والكيوي أو بعض الفراولة تحتوي على الكثير أقل السكر والسعرات الحرارية من البرتقال وأكثر من الكثير من فيتامين C. لذا، انهم خيارا أفضل من الأصدقاء البرتقال لدينا! ولكن إذا كنت تريد حقًا الحصول على زيادة في فيتامين سي ، فعليك تجربة القليل من الفلفل الأحمر، قد يبدو غريبًا ، لكنه صحيح. من بين جميع الفواكه والخضروات ، يعتبر الفلفل الأحمر هو الذي يحتوي على معظم فيتامين سي ، بصرف النظر عن كرنب بروكسل غير المطبوخ، ولكن من يريد أن يأكلها؟

الفلفل الأحمر
 يحتوي الفلفل الأحمر على فيتامينات ومعادن أكثر من أشقائه الأخضر أو ​​الأصفر أو البرتقالي. لذ1لك فيجب تناوله عند الاحساس بالبرد

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