نوع من الخضار يقضي على الإنفلونزا في أسرع وقت

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والكيوي أو بعض الفراولة تحتوي على الكثير أقل السكر والسعرات الحرارية من البرتقال وأكثر من الكثير من فيتامين C. لذا، انهم خيارا أفضل من الأصدقاء البرتقال لدينا! ولكن إذا كنت تريد حقًا الحصول على زيادة في فيتامين سي ، فعليك تجربة القليل من الفلفل الأحمر، قد يبدو غريبًا ، لكنه صحيح. من بين جميع الفواكه والخضروات ، يعتبر الفلفل الأحمر هو الذي يحتوي على معظم فيتامين سي ، بصرف النظر عن كرنب بروكسل غير المطبوخ، ولكن من يريد أن يأكلها؟





الفلفل الأحمر