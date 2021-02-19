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رياضة

نجم الكرة المصرية: باتشيكو أفضل من موسيماني ويقدم موسما جيدا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:10 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك مدرب جيد ولديه حلول فنية ، كما أنه يقدم موسمًا مميزًا مع الزمالك رغم تراجع النتائج في بعض المباريات مثل مباراتي أسوان وغزل المحلة في الدوري المصري ، ومباراة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’  باتشيكو أفضل فنيًا من موسيماني مدرب الأهلي ، حيث أن موسيماني في بعض الوقت يفتقد الحلول الفنية.

وأكد محمود ابو الدهب  أن الأهلي والزمالك لديهم مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، وهم الافضل في القارة السمراء.

وأضاف، أتوقع وصول الفريقين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى هذا الموسم ، وتكرار ما حدث الموسم الماضي
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