أضرار كثرة استخدام الجوال.. مخاطر لا تتوقعها

أصبحت الهواتف الذكية أسلوب حياة يجب أن يكون لدى معظمنا ، من كبار السن إلى الأطفال الصغار تساعدنا هذه الأجهزة في التعلم وممارسة الألعاب ومشاركة الأشياء التي نحبها وإعجاب الأشياء التي يشاركها الآخرون وإرسال رسائل البريد الإلكتروني ومشاهدة مقاطع الفيديو والبقاء على اتصال مع أحبائهم من خلال مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية والنصوص بالطبع. وفقًا لدراسة حديثة أجرتها Flurry ، وهي شركة تحليلات رقمية ، يقضي الشخص العادي حوالي ساعتين و 57 دقيقة على هاتفه الذكي كل يوم وقد يكون هناك اضرار كثرة استخدام الجوال









أضرار الهاتف المحمول على صحة الإنسان

قد يكون هناك بعض المخاطر المرتبطة بالسرطان ، ولكن الأدلة ليست قوية بما يكفي لاعتبارها سببية وتحتاج إلى مزيد من التحقيق. يمكن للأفراد المهتمين بالتعرض للترددات الراديوية الحد من تعرضهم ، بما في ذلك استخدام قطعة الأذن والحد من استخدام الهاتف الخلوي ، خاصة بين الأطفال.





أبلغ العلماء عن أضرار الهاتف المحمول على صحة الإنسان بما في ذلك التغيرات في نشاط الدماغ وأوقات رد الفعل وأنماط النوم. المزيد من الدراسات جارية لمحاولة تأكيد هذه النتائج. عند استخدام الهواتف المحمولة في مكان قريب جدًا من بعض الأجهزة الطبية (بما في ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب ، وأجهزة إزالة الرجفان القابلة للزرع ، وبعض أجهزة السمع) ، فمن المحتمل أن تتسبب في حدوث تداخل في تشغيلها. هناك أيضًا احتمال حدوث تداخل بين إشارات الهواتف المحمولة وإلكترونيات الطائرات. قامت بعض البلدان بترخيص استخدام الهاتف المحمول على متن الطائرات أثناء الطيران باستخدام أنظمة تتحكم في طاقة خرج الهاتف.





أظهرت الأبحاث زيادة خطر وقوع حوادث المرور ، حوالي 3 إلى 4 مرات فرصة أكبر للحوادث ، عند استخدام الهواتف المحمولة (سواء كانت محمولة باليد أو مع مجموعة "بدون استخدام اليدين") أثناء القيادة بسبب التشتيت.





الأطفال لديهم القدرة على أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدماغ من الهواتف المحمولة. لا تزال أجهزتهم العصبية تتطور وبالتالي فهي أكثر عرضة للعوامل التي قد تسبب السرطان.





أضرار الهاتف المحمول على العين