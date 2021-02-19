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سيارات

احذر من مثبت السرعة أثناء القيادة في الأمطار

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:01 ص
القيادة في الامطار
القيادة في الامطار
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أماني نوار
السير على الطرق المبتلة أثناء هطول الامطار هو أمر في غاية الخطورة ، ويجب القيادة وفق اجراءات احترازية ، خاصة أن الفرامل تفقد الكثير من القوة اثناء الاحتكاك بين الكاوتش والطريق .


وقدم خبراء السيارات بعض النصائح لسائقي السيارات لكيفية القيادة أثناء المطر .

1-يجب عدم استخدام مثبت السرعة أبدا

2- حاول أن تترك مسافة آمنة امام السيارة امامك

3-حاول عدم الأقتراب من الشاحنات الضخمة على الطرق السريعة

 4-تجنب النزول في برك المياه خاصة التي توجد بعد المطبات

 5-إذا وجدت تخطي مستوى المياه الاكصدام السيارة يجب أن توقف المحرك .
6-ضرورة فحص الإضاءات الامامية ، والخلفية قبل القيادة حتى تكون الرؤية واضحة .

7-ضرورة التأكد من عمل المساحات ، وأن قربة الماء مملوءة .

8-إذا وجدت وصول المياه تحت الكراسي ، يجب ان توقف محرك السيارة لان هذه المنطقة يوجد بها ضفائر الكهرباء ،وعليك أن تنقل السيارة .

 
9-ضرورة التأكد من عمل الفرامل قبل قيادة السيارة خاصة أن فرامل السيارة تكون أثقل أثناء القيادة في المطر والسبب هو الاحتكاك

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