احذر من مثبت السرعة أثناء القيادة في الأمطار

السير على الطرق المبتلة أثناء هطول الامطار هو أمر في غاية الخطورة ، ويجب القيادة وفق اجراءات احترازية ، خاصة أن الفرامل تفقد الكثير من القوة اثناء الاحتكاك بين الكاوتش والطريق .
وقدم خبراء السيارات بعض النصائح لسائقي السيارات لكيفية القيادة أثناء المطر .
1-يجب عدم استخدام مثبت السرعة أبدا
2- حاول أن تترك مسافة آمنة امام السيارة امامك
3-حاول عدم الأقتراب من الشاحنات الضخمة على الطرق السريعة
4-تجنب النزول في برك المياه خاصة التي توجد بعد المطبات
5-إذا وجدت تخطي مستوى المياه الاكصدام السيارة يجب أن توقف المحرك .
6-ضرورة فحص الإضاءات الامامية ، والخلفية قبل القيادة حتى تكون الرؤية واضحة .
7-ضرورة التأكد من عمل المساحات ، وأن قربة الماء مملوءة .
8-إذا وجدت وصول المياه تحت الكراسي ، يجب ان توقف محرك السيارة لان هذه المنطقة يوجد بها ضفائر الكهرباء ،وعليك أن تنقل السيارة .
9-ضرورة التأكد من عمل الفرامل قبل قيادة السيارة خاصة أن فرامل السيارة تكون أثقل أثناء القيادة في المطر والسبب هو الاحتكاك
وقدم خبراء السيارات بعض النصائح لسائقي السيارات لكيفية القيادة أثناء المطر .
1-يجب عدم استخدام مثبت السرعة أبدا
2- حاول أن تترك مسافة آمنة امام السيارة امامك
3-حاول عدم الأقتراب من الشاحنات الضخمة على الطرق السريعة
4-تجنب النزول في برك المياه خاصة التي توجد بعد المطبات
5-إذا وجدت تخطي مستوى المياه الاكصدام السيارة يجب أن توقف المحرك .
6-ضرورة فحص الإضاءات الامامية ، والخلفية قبل القيادة حتى تكون الرؤية واضحة .
7-ضرورة التأكد من عمل المساحات ، وأن قربة الماء مملوءة .
8-إذا وجدت وصول المياه تحت الكراسي ، يجب ان توقف محرك السيارة لان هذه المنطقة يوجد بها ضفائر الكهرباء ،وعليك أن تنقل السيارة .
9-ضرورة التأكد من عمل الفرامل قبل قيادة السيارة خاصة أن فرامل السيارة تكون أثقل أثناء القيادة في المطر والسبب هو الاحتكاك