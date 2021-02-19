احذر من مثبت السرعة أثناء القيادة في الأمطار

السير على الطرق المبتلة أثناء هطول الامطار هو أمر في غاية الخطورة ، ويجب القيادة وفق اجراءات احترازية ، خاصة أن الفرامل تفقد الكثير من القوة اثناء الاحتكاك بين الكاوتش والطريق .





وقدم خبراء السيارات بعض النصائح لسائقي السيارات لكيفية القيادة أثناء المطر .



1-يجب عدم استخدام مثبت السرعة أبدا



2- حاول أن تترك مسافة آمنة امام السيارة امامك



3-حاول عدم الأقتراب من الشاحنات الضخمة على الطرق السريعة



4-تجنب النزول في برك المياه خاصة التي توجد بعد المطبات



5-إذا وجدت تخطي مستوى المياه الاكصدام السيارة يجب أن توقف المحرك .

6-ضرورة فحص الإضاءات الامامية ، والخلفية قبل القيادة حتى تكون الرؤية واضحة .



7-ضرورة التأكد من عمل المساحات ، وأن قربة الماء مملوءة .



8-إذا وجدت وصول المياه تحت الكراسي ، يجب ان توقف محرك السيارة لان هذه المنطقة يوجد بها ضفائر الكهرباء ،وعليك أن تنقل السيارة .





9-ضرورة التأكد من عمل الفرامل قبل قيادة السيارة خاصة أن فرامل السيارة تكون أثقل أثناء القيادة في المطر والسبب هو الاحتكاك



