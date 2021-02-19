محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي.. فيديو

واصل محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي للأهلي برنامج التأهيل الخاص تحت إشراف علاء شاكر أخصائى تأهيل المنتخب الوطني السابق.





يأتي هذا خلال بروتوكول العلاج الطبيعي والتأهيل الخاص باللاعب عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبي منذ فترة.





واكد طبيب المنتخب السابق أنه من المقرر أن يعود محمود متولي مدافع الأهلي في يونيو المقبل، رغم أن اللاعب يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، وأن حالته في تحسن دائم.





ويتواصل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، مع الدكتور أحمد عبد العزيز، خبير العظام، والذي أجرى له العملية الجراحية في الرباط الصليبي.





وأوضح مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن الاعب اجري العملية الجراحية منذ قرابة الأربعة شهور ويحتاج قرابة خمسة أشهر جديدة حتى يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.





أي أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه بدءا من يونيو المقبل أو مطلع يوليو على أقصى تقدير.