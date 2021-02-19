ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
واصل محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي للأهلي برنامج التأهيل الخاص تحت إشراف علاء شاكر أخصائى تأهيل المنتخب الوطني السابق.

يأتي هذا خلال بروتوكول العلاج الطبيعي والتأهيل الخاص باللاعب عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبي منذ فترة.

واكد طبيب المنتخب السابق أنه من المقرر أن يعود محمود متولي مدافع الأهلي في يونيو المقبل، رغم أن اللاعب يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، وأن حالته في تحسن دائم.

ويتواصل  الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، مع الدكتور أحمد عبد العزيز، خبير العظام، والذي أجرى له العملية الجراحية في الرباط الصليبي.

وأوضح مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن الاعب اجري العملية الجراحية منذ قرابة الأربعة شهور ويحتاج قرابة  خمسة أشهر جديدة حتى يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

 أي أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه بدءا من يونيو المقبل أو مطلع يوليو على أقصى تقدير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمود متولي وناصر ماهر يعودان لتدريبات الأهلي في مارس المقبل

برنامج خاص لمحمود متولي مع أخصائي التأهيل بمنتخب مصر

محمود متولي يخضع لبرنامج تأهيل استعدادا للعودة إلى الملاعب.. فيديو

وفاة جدة محمود متولى لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

الكويت.. قفزة في نسبة إشغال العناية المركزة

المصري يعلن مطالبته لـ أشرف صبحي بـ 5 ملايين جنيه وتطورات تجديد عقد كريم العراقي

صلاح عبد الله يظهر برفقة سليمان عيد وعمر مصطفى متولي

أعمال يوم الجمعة.. الإفتاء توصي بـ ٨ أمور تستمر حتى مغرب اليوم

فيديو جراف.. لمدة 4 أيام.. أم وأطفالها شربوا البول لهذا السبب

عودة الطيران الروسي المباشر لـ شرم والغردقة في 28 مارس بعد توقف 5 سنوات.. يتصدر نشرة أخبار البلد

Advertisements

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

وكيل كارتيرون يكشف عن إمكانية عودته لـ قيادة الزمالك.. تفاصيل

قرار جديد من مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع ميسي

وقفتهم المميزة.. الجهاز الطبي في المريخ السوداني يوجه رسالة شكر لـ نظيره بالأهلي

عرضان من كبار أندية أوروبا.. بند في عقد أوباما يتيح له الاحتراف

عمرو جمال: رمضان صبحي أخطأ بالانضمام لـ بيراميدز وهذا موقفي من الزمالك

محمود أبو الدهب: باتشيكو أفضل من موسيماني ويقدم موسما جيدا

عروض من الخليج.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك للاحتراف

الزمالك يكشف كواليس قرب طرح قميص الفريق للبيع لدعم التجديد لـ ساسي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي.. فيديو

المصري يعلن مطالبته لـ أشرف صبحي بـ 5 ملايين جنيه وتطورات تجديد عقد كريم العراقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية

تصرف غير أخلاقي.. شاب ينتقم من حبيبته بصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما

ماسكات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء