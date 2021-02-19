نشرة أخبار العالم.. اتصال هاتفي بين بن سلمان وأوستن.. وأمريكا توافق على إجراء مباحثات مع إيران

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:













أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالًا هاتفيًا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد الأول أن المملكة ركن من أركان الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.









قال مسئول أمريكي إن بلاده وافقت على دعوة أوروبية بعقد مباحثات مع إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن حبت تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر.









قال مسئول أمريكي، مساء الخميس، إنه يصعب تصور نجاح أي اتفاق نووي جديد مع إيران ما لم يتناول مسائل إقليمية أخرى.









أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الامن الدولي بسحب إعلان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب استئناف عقوبات الأمم المتحدة على إيران.













دعت شبكة بلومبرج الأمريكية، بضرورة تحرك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن تفرض عقوبات رادعة على النظام الإثيوبي ورئيس وزرائه آبي أحمد إذا ما دعت الضرورة وانتهت سبل الضغط الدبلوماسي، في أقوى دعوة لبايدن من كبرى وسائل الإعلام الأمريكية.









حددت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادرها قائمة الدول الـ 30 التي يتوجب قضاء رعاياها مدة 14 يوما في دولة ثالثة من الدول غير المحظورة كحجر إلزامي .









أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة صحفية أن المنظمة ستطلق إعلانًا جديدًا يركز على المساواة في اللقاحات اليوم الجمعة.









تلقت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، وتطرق الاتصال إلى أزمة سد النهضة.



