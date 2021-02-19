مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وأمريكا توافق على إجراء محادثات مع إيران وترفع العقوبات الأممية عليها.. أبرز اهتمامات صحف الكويت





مصر تعلن عودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة لأول مرة منذ 2015

البنتاجون يؤكد على أهمية الشراكة الدفاعية مع السعودية

إسرائيل تستعيد امرأة بوساطة روسية بعد عبورها إلى سوريا

تبون يعلن حل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

بيان أمريكي أوروبي: نطالب إيران بالعودة للاتفاق النووي





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 409 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136490 حالة.





وذكرت "الوطن" أن سلطة الطيران المصرية، أن شركة "نورد ويلد" الروسية، ستقوم بـ4 رحلات أسبوعيا ابتداء من 28 مارس المقبل إلى شرم الشيخ والغردقة، مشيرةً إلى أن الرحلات ستكون بواقع رحلتين إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ، وذلك بعد موافقة السلطات الروسية.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أكد خلال اتصال هاتفي مع محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة.





وجدد أوستن إدانة بلاده للهجمات الحوثية على السعودية وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.





وأشارت "الراي" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه جرت إعادة امرأة إسرائيلية إلى الوطن في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمساعدة روسية، بعد عبورها الحدود إلى سوريا.





وقالت "الوطن" إن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعلن أنه حل البرلمان في البلاد، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة، متحدثا عن تعديل وزاري خلال 48 ساعة والإفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين.





دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران أكدت أن مصالحها تقوم على نظام منع الانتشار النووي ومنع امتلاك طهران سلاح الدمار الشامل، داعية طهران إلى العودة للاتفاق النووي.





وقالت "الراي" إن مسئول أمريكي أكد الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة عودة إيران إلى الصفقة النووية خلال المحادثات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: "إذا حدث مثل هذا اللقاء، نحن مستعدون أن نشارك فيه"، وأن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ترى أن هناك، الآن، فرصة، لأول مرة منذ سنوات، لإنهاء حملة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الدبلوماسية معها.".





وأفادت "الأنباء" بأن ريتشارد ميلز، القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أبلغ مجلس الأمن الدولي، بأن بلاده سحبت تأكيد إدارة الرئيس ترامب، بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر.



