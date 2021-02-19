قصة كفاح فتاة صعيدية.. هيام درست الهندسة وفتحت مطعم كبدة وسجق

بعد تخرجها في كلية الهندسة قسم عمارة تصميم داخلي وعملها لفترة قصيرة في مجالها بإحدى الشركات، فضلت العمل الخاص ولكن كانت فكرتها غريبة" وهي بيع سندوتشات كبده وسجق على عربة في الشارع ولكن لقيت فكرتها حالة من الدهشة من أسرتها قائلين لها كيف لفتاة تقف على عربة في الشارع تبيع سندوتشات وبلورت فكرتها وقررت أن تفتح مطعم للكبدة والسجق لتكون أول فتاة تعمل في هذا المجال بأسيوط ، في هذا التقرير نتعرف على المهندسة هيام أحمد نور الدين أول فتاة تعمل مطعم كبده وسجق بأسيوط.





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قالت هيام أحمد نور الدين: تخرجت في كلية الهندسة قسم عماره تصميم داخلي عام 2015 وبدأت العمل في شركة تعمل في تصميم المطابخ الداخلية ولكن لم استمر كثيرا حتى أن عملت في مجال المبيعات وحققت نجاح كبير في هذا المجال واكتسبت منه خبرات ومهارات في التعامل ولكن تركت هذا المجال وتوقفت عن العمل لفترة تمتد إلى العام وكنت طوال هذه الفترة أفكر أن اعمل مشروع خاص بي وفكرت كثيرا في المشاريع التي تقوم بعملها البنات ولكن قولت لنفسي أنا عايزة افتح حاجه صعبة وجديدة وجاءت لي فكرة أن اعمل " عربية أبيع عليها كبده وسجق في الشارع " وهي فكرة جديدة من نوعها لا يعمل بها الفتيات في الصعيد وعندما عرضت فكرتي على أسرتي كانت تنتابهم الدهشة وقالوا لي "أزاي تقفي في الشارع على عربية كبده الناس تقول علينا إيه ؟" .





وأضافت هيام : بدأت أعيد تفكيري في كيفية عمل المشروع ففكرت انه بدلا من عربية كبده وسجق أن يكون مطعم كبه وسجق وبالفعل بدأت خطواتي في إقامة مشروعي وقمت باستئجار مكان وبدأت العمل فيه وجدت في بداية عملي صعوبات ومنها أن بعض الناس قالوا دي بنت مش فاهمه ولكن مع الوقت اثبت للجميع إنني استطيع أن انجح وأصبحت الآن على طريقي الصحيح وأتعامل مع الموردين يأتوا لي بكل مستلزمات المطعم وبجودة عالية وأحياننا انزل أتسوق لشراء بعض مستلزمات المطعم.





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وتابعت : فكرة العمل في الكبدة والسجق هي كانت بالنسبالي تحدي خاصة وان البنات لا تعمل في هذه المهنة رغم إنها أكله محببة وشعبية في أسيوط ، عندما قولت على فكرتي لصديقاتي إني هفتح مطعم كبده وسجق نظروا لي بدهشة وقالوا لي " أنتي مجنونه عندك مشكلة في دماغك " ولكن تغيرت نظرية بعضهم بعد أن بدأت العمل وجدت منهم تشجيع لي وآخرين وجدت منهم سخرية وجاءوا لي في المطعم وقالوا " بعد كل تعبك في الكلية جاية تبيعي كبده وسجق " وده مكنش من زملائي فقط بل من الدكاتره اللي درسوا لي بالكلية ومنهم من قال لي " بعد تعبنا معاكي في الكلية جاية تبيعي كبده وسجق المفروض يسحبوا منك كارنيه النقابة " ولكن لم تقف أمام حلمي هذه الكلمات خاصة من الدعم الذي وجدته من الشارع بالإضافة إلى سلسلتين مطاعم عالمية تعمل في هذا المجال بأسيوط عندما علموا بمشروعي عرضوا عليه الدعم من عماله ومستلزمات مما أسعدني على تشجيعهم لي .





وأضافت هيام: هناك لحظات كانت فارقة بالنسبة لمشروعي يعني مثلا يوم افتتاح المطعم كانت 12 مارس الماضي وكان هذا اليوم أسيوط تشهد رياح شديدة محملة بالرمال وكان هذا بالنسبة لي مشكلة وجاءت بعدها بأيام جائحة كورونا مما تسبب في عملية ركود في البيع بالإضافة إلى إنني واجهت مشكلة مع صاحب المكان اللي مستأجرة منه المحل لعمل المطعم وكانت هذه ضربات متتالية كنت أفكر في ذلك الوقت امتى هشتغل؟ ولكن مع الوقت بدأت أفكر كيف أحول هذه العقبات إلى نجاح وبدأت بالفعل في ذلك خاصة في جائحة كورونا كان عندي وقتها مواد خام قمت بعمل سندوتشات كنوع من الهدية إلى الأطباء والتمريض بمستشفيات العزل خلال شهر رمضان وبعد الشهر الكريم وبالفعل نجحت في أن أواجه العقبات بان استفاد منها وتحويلها إلى دافع نجاح وأتمنى أن افتتح سلسلة من المطاعم الخاصة بي في المحافظات.





وأردفت هيام: كان حلمي خلال الدراسة أن أكون مهندس معماري لكن صاحب فكر وتفكير خارج الصندوق خاصة وإنني لدي هذه المهارة لكن للأسف في أسيوط والصعيد عموما فكرة بنت مهندسة صعب هناك قيود ومنها أنهم يفضلوا أن البنت تفضل في المكتب ولا تتعامل مع العملاء خوفا عليها من المضايقات ولكن الآن أحلامي كلها مرتبطة بالمطعم.







