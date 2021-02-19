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محافظات

النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:53 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
تسابق وزارة النقل الزمن للانتهاء من شريان التنمية شمال محافظة أسيوط ، محور ديروط والذي يعد من أهم المحاور بمحافظة أسيوط لكونه أول محور أقصى شمال المحافظة يربط غرب المحافظة بشرقها عبورا بنهر النيل والسكة الحديد  مما يسهم في خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة ،حيث وصلت نسبة التنفيذ 81.7% من المرحلة الأولى ، في هذا التقرير نرصد الأعمال الإنشائية بمحور ديروط الحر في 18 صورة.


ويبلغ طول محور ديروط بمراحله 41كم منها 15 كم المرحلة الأولى التي قاربت على انتهاء الأعمال بها وهي تربط الطرق "الصحراوي الشرقي، الزراعي، الصحراوي الغربي" مرورا بنهر النيل والسكة الحديد وتبلغ تكلفته الإجمالية مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى.

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ويتكون محور ديروط الحر من 13 عملا صناعيا (10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ ) ) منها عدد(2) كبارى رئيسية وهي  (كوبرى أعلي نهر النيل - كوبرى أعلي ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى ) كما يحتوي على 4 فتحات ملاحية 2 رئيسية و2 فتحة مساعدة.

ويشهد المشروع متابعة مستمرة من المهندس كامل الوزير وزير النقل حيث شدد في أخر زيارته للمشروع الشهر الماضي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية  والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع  خاصة مع أهمية المشروع في المساهمة  في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعي الغربي عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.


وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن مشروع محور ديروط العلوي من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، لافتًا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مثل تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل النقل والانتقال بين الشرق والغرب وتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظات الصعيد.


 



النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
النقل تسابق الزمن .. في 18 صورة شاهد الأعمال الإنشائية لمحور ديروط الحر بأسيوط
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