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رياضة

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:01 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:


أكد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي أنه وارد أن يعود إلى تدريب الزمالك.


كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تفاصيل أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.


كشف هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك عن حقيقة إمكانية طرح قميص اللاعب للبيع من أجل توفير الدعم اللازم للتجديد لـ فرجاني ساسي نجم الفريق. 


كشف حازم فتوح وكيل أعمال عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن موقف اللاعب من خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة عقب تألق مصطفى محمد نجم الفريق مع جالطا سراي التركي.


كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري عن أخر استعداداته لمباراة الفريق امام ايفرتون باستاد " انفيد " مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة 25 من بطولة الدورى الإنجليزى 



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