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فن

فى أحدث ظهور له.. مصطفى حجاج لـ جمهوره: القادم أفضل باذن الله

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:37 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شارك المطرب مصطفى حجاج متابعية بصورة له من خلال  حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  انستجرام .

وعلق حجاج على الصورة قائلا " القادم أفضل باذن الله ليله سعيده علي احلي جمهور ". 


وقدم الفنان مصطفي حجاج، مجموعة من أغانيه خلال استضافته مع الإعلامي رامي رضوان احتفالا ببداية العام الجديد   2021.

وقدم  حجاج أغنية  "أبويا قال لي زمان"، وتفاعل معه جميع الحاضرين بالاستديو كما قام الإعلامي رامي رضوان بالتصفيق.

كما أعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤخرًا في أغنيته الجديدة "أبويا قالي زمان"، الذي تعاون فيها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، والتي تم تصويرها في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة.
 
وأشار "حجاج" إلي أنه يستعد لمشروعين فنيين جديدين مع المنتج هاني محروس في العام الجديد 2021، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل تخص المشاريع، متمنيًا أن ينالا إعجاب الجمهور.
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